İstanbul’un Güngören ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen ve 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili tutuklu bulunan suça sürüklenen çocuk E.Ç. hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi. Hazırlanan iddianame, yargılama yapılmak üzere Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Savcılığın açıklamasına göre, E.Ç.’nin Atlas Çağlayan’ı göğüs bölgesinden bıçakladığı belirlendi.

"SONUÇLARI ANLIYOR"

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Atlas Çağlayan’ın ölümünün göğüs bölgesindeki kesici-delici alet yaralanmasına bağlı olarak gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi. Raporda 13 Nisan 2011 doğumlu E.Ç.’nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi.

Cinayette kullanılan bıçağın E.Ç.’ye ait olduğu da tespit edildi. Savcılık, bıçağın 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

"TANIKLAR TEHDİT EDİLDİ"

Soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların ifadelerine göre, E.Ç.’nin Atlas Çağlayan’a yönelik saldırısının ardından olay yerinde bulunan diğer çocuklara da bıçak doğrultarak tehditte bulunduğu belirtildi.

Tanık ifadelerinde, D.Ç., Y.O.O., R.O. ve T.U.A. isimli çocukların da olay sırasında bıçakla tehdit edildiği kaydedildi.

Savcılık, tutuklu bulunan E.Ç. hakkında; "Çocuğa karşı kasten öldürme" "6136 sayılı yasaya muhalefet" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından iddianame düzenleyerek kamu davası açtı.