İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasında 64’üncü celse görülüyor.
Gergin geçen ve İmamoğlu'nun duruşma salonundan çıkarıldığı duruşmada mütalaa veren duruşma savcısı 3 ismin tahliyesini talep etti.
Duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay’ın tahliyesini istedi.
Mahkemeye bir saatlik ara verildi. Aranın ardından mahkeme tahliye taleplerine ilişkin kararını açıklayacak.
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