İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik operasyonda, Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım Türkiye'ye gelmesinin ardından gözaltına alındı.
İBB'ye yönelik 8 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda 29 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasından 7 kişiden biri doğrudan savcılıktan, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Bir kişi için ise ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmıştı.
Hakkında gözaltı kararı verilen yurt dışındaki Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım da Türkiye'ye gelir gelmez gözaltına alındı.