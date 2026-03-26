DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "DEM Parti İmralı Heyeti yarın İmralı Adası'na Öcalan'ı ziyaret etmeye gidecek" açıklaması yaptı. Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de dile getirdiği 'statü' meselesini de işaret ederek "Öcalan'ın koşullarına ve statü tartışmalarına ilişkin önemli bir görüşme olacak. Hem de yasal zemine ve silahsızlandırmaya ilişkin hazırlanan ya da hazırlanması planlanan kanuni çerçeveye dair de kendisinin önerileri alınacak" dedi.

"Yarın heyetimizden Parti İmralı Heyeti İmralı Adası'na gidecek Sayın Öcalan'la görüşmek üzere. Bu görüşme bizim için çok önemli bir görüşme.

Çünkü bir yandan yasal süreçle ilgili bundan sonra yapılacaklara dair Sayın Öcalan'la istişarede bulunacaklar gündemlerinde. Böyle bir başlık var.

Öte yandan kamuoyunda işte konut ev tartışmaları sürerken şunu söylemiştik. Heyetimizin bize böyle bir bilgilendirme yapmadığını ama bayramdan sonra kuvvetle muhtemel bir görüşme yapacaklarını ve bu görüşmede bu konunun belki gündeme gelebileceğini ve varsa bu konuya ilişkin de bir yeni durum bunun da kamuoyuyla paylaşılacağını söylemiştik .

Dolayısıyla bu başlıkları da gözettiğimiz zaman yarın yapılacak görüşmenin içeriğinin önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Kritik bir önem taşıyor. Hem Öcalan'ın koşullarına ve statü tartışmalarına ilişkin önemli bir görüşme olacak. Hem de yasal zemine ve silahsızlandırmaya ilişkin hazırlanan ya da hazırlanması planlanan kanuni çerçeveye dair de kendisinin önerileri alınacak."

SON GÖRÜŞME ŞUBAT AYINDA YAPILDI

DEM Parti heyeti İmralı'ya son olarak şubat ayında gitmişti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet burada 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.