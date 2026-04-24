İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti. Akşam saatlerinde Pakistanlı kaynaklar tarafından Arakçi’nin İslamabad’a gideceği iddia edilmiş, Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları doğrulamıştı.

Arakçi paylaşımında, "İslamabad, Maskat ve Moskova'ya bir geziye çıkıyorum. Ziyaretlerimin amacı, ortaklarımızla ikili konularda yakın koordinasyon sağlamak ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmaktır. Komşularımız önceliğimiz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'Yİ TEMSİL EDECEK İSİMLER

Öte yandan Amerikan basınından CNN'de, İslamabad’da görüşmelere yönelik güvenlik ve lojistik hazırlıkların hız kazandığı belirtilirken, ABD’ye ait teknik ve güvenlik ekiplerinin de şehre ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Müzakere sürecinde ABD tarafını temsil etmesi beklenen isimler arasında ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in de yer aldığı ifade ediliyor.

ÇOK TARAFLI MÜZAKERE

Ziyaretin, iki ülke arasında yürütülmesi planlanan barış görüşmeleri açısından kritik bir zemin oluşturabileceği ifade ediliyor. Arakçi’nin ziyaretlerinin, çok taraflı bir müzakere sürecinin hazırlık aşaması olarak değerlendiriliyor.