İran basınında yer alan haberlere göre, başkentte bazı noktalarda hava savunma sistemleri devreye girdi. Aynı şekilde ülkenin doğu ve batı bölgelerinde de benzer şekilde "düşman hedeflere" karşı önlem alındığı aktarıldı. Alçaktan uçan insansız hava araçlarının görüldüğü iddia edildi. İsrail basınına konuşan İsrailli bir yetkili ise, “İran’da herhangi bir saldırı başlatmadık” diyerek bu iddiaları yalanladı. Haberlerde ayrıca, "İran Parlamento Başkanı Galibaf müzakere ekibinden istifa etti" ifadelerine yer verildi.

