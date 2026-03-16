Karaman Valiliği, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü programında İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır.

Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır."

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, tepki göstermişti. Özbay, SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir töreninde, valinin ve il millî eğitim müdürünün gözü önünde yaşanan bu tablo münferit bir uygulama olarak geçiştirilemez’’ dedi.

Kadem Özbay sözlerine şöyle devam etti:

“Hangi ülkenin ulusal marşı resmi başka bir dilde okunur? İstiklal Marşı ülkenin bağımsızlık mücadelesinin sesidir, egemenliğinin sembolüdür. Arapça marş basit bir tercih değildir. Bu, Cumhuriyetin ortak sembollerine ve diline yaklaşımın da bir göstergesidir. Marşımızın dili Türkçedir.”

MHP'li BELEDİYE BAŞKANI KALAYCI SALONU TERK ETTİ

Devlet yetkililerinin önünde gerçekleşen skandala ise yalnızca MHP'li Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın tepki gösterdiği ve Arapça okunan İstiklal Marşı'nın ardından Kalaycı'nın salonu terk ettiği öğrenildi.