Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizi yüzde 37'de sabit bıraktı.

Para Politikası Kurulu (PPK), 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.

Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit bıraktı.

GECELİK BORÇLANMA VE BORÇ VERME FAİZLERİ SABİT

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mart ayı toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.

PPK ayrıca, Merkez Bankası’nın gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit bıraktı.

JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kurul açıklamasında enflasyonun ana eğiliminin şubat ayında yataya yakın seyrettiği belirtilirken, jeopolitik gelişmeler nedeniyle küresel belirsizliklerin arttığına dikkat çekildi. Açıklamada küresel risk iştahındaki bozulma ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturabileceği ifade edildi.

Bu riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici adımların ve mali tedbirlerin devreye alındığı belirtilirken, jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve ekonomik faaliyet üzerinden enflasyona etkilerinin yakından takip edildiği kaydedildi.

SIKI PARA POLİTİKASI DURULU SÜRDÜRÜLECEK

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurgulayarak, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecinin güçlendirileceğini ifade etti.

Açıklamada, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağı mesajı verildi.

Öte yandan kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği, likidite koşullarının ise yakından izlenmeye devam edileceği bildirildi.

Kurul, para politikası kararlarının orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde alınacağını da vurguladı.

TCMB 2026 TAKVİMİ

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026