İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un da bulunduğu 100'ün üzerinde isim hakkında gözaltı kararı alındı.
Murat Ongun sosyal medya hesabından, "Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak" diye yazdı.