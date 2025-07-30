Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayınlandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun "osym.gov.tr" adresinde bugün ve yarın yayımda olacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."