Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. Parti içi kurultay tartışmaları devam ederken, gözler bugün saat 13.00'te gerçekleştirilecek kritik Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. Toplantı öncesi siyaset kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

Özgür Özel'i destekleyen Parti Meclisi üyeleri, PM'den istifa etme kararı aldı. 57 PM üyesinden 27'si kurultay yolunu açmak için istifa etti. Karar, saat 11.00'de İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından açıklanacak.

CHP tüzüğünde, "PM 40 kişinin altına düşerse kurultay toplanır" maddesi yer alıyor.

Parti Meclisi, mahkeme kararıyla CHP'ye getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantı öncesi CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin Sözcüsü Zeynel Emre saat 11.00'de açıklamalarda bulunacak.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan PM listesinde olan bazı isimler, belediye başkanlığı, TBMM Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği, istifa ve ölüm gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almıyor.

PM üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

"Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz, Gökan Zeybek."