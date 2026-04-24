İran ile ABD arasında olası bir diplomatik temas için dikkatler bu kez Pakistan’a çevrildi. Pakistan hükümet kaynaklarına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin küçük bir heyet eşliğinde bu gece İslamabad’a gitmesi bekleniyor. Ziyaretin, iki ülke arasında yürütülmesi planlanan barış görüşmeleri açısından kritik bir zemin oluşturabileceği ifade ediliyor.

HAZIRLIK AŞAMASI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Diplomatik trafiğin yalnızca Pakistan’la sınırlı kalmayacağı, Arakçi’nin temasları kapsamında Umman’ın başkenti Maskat ve Rusya’nın başkenti Moskova’ya da ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi. Bu temasların, çok taraflı bir müzakere sürecinin hazırlık aşaması olarak değerlendirildiği kaydediliyor.

ABD'Yİ TEMSİL EDECEK İSİMLER

İslamabad’da görüşmelere yönelik güvenlik ve lojistik hazırlıkların hız kazandığı belirtilirken, ABD’ye ait teknik ve güvenlik ekiplerinin de şehre ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Müzakere sürecinde ABD tarafını temsil etmesi beklenen isimler arasında Steve Witkoff ile Jared Kushner’in de yer aldığı ifade ediliyor.

'ARAKÇİ İSLAMABAD'A GİDİYOR'

Öte yandan Amerikan basınından CNN, İran’ın görüşmeler için Pakistan’a bir heyet göndereceğini duyurdu. New York Times da Arakçi’nin İslamabad’da birkaç saat kalacağını yazdı. Pakistanlı kaynaklar ise İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin, ABD ile yapılacak görüşmeler için hazırlanan ve ABD’ye iletilecek olan kendi tekliflerini tartışacağını duyurdu.

ARAKÇİ İDDİALARI DOĞRULADI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslamabad'a gideceği iddialarını doğruladı. Arakçi, "İslamabad, Maskat ve Moskova'ya bir geziye çıkıyorum" dedi.