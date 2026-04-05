ABD saatiyle Pazar gecesi, Washington DC tarihinin en gizemli saatlerinden birine tanıklık etti. Sosyal medya üzerinden yayılan "Başkan Trump Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne kaldırıldı" iddiaları, Beyaz Saray’ın gün boyu süren sessizliğiyle birleşince küresel piyasalarda panik yarattı.

BEYAZ SARAY BASIN MENSUPLARINA KAPANDI!

İddiaların fitilini ateşleyen en somut gelişme, Beyaz Saray Basın Ofisi’nin alışılmadık derecede erken bir saatte "Press Lid" (Basın Yasağı) ilan etmesi oldu. Bu kararla birlikte Beyaz Saray, tüm iletişim kanallarını basın mensuplarına kapatırken; Başkan’ın sağlığına dair soruların cevapsız kalması spekülasyonları zirveye taşıdı. Bethesda yolunda olağanüstü zırhlı araç hareketliliği rapor edilirken, Washington bir "tıbbi kriz" korkusuyla sarsıldı.

"YOLLAR KAPATILDI"

Walter Reed çevresinden gelen ve henüz bağımsız kaynaklarca teyit edilmemiş raporlara göre:

Hastaneye çıkan ana arterlerin yerel polis ve gizli servis birimleri tarafından "geçici bariyerlerle" kapatıldığı öne sürülüyor.

Sosyal medyada hastane üzerinde helikopter hareketliliği olduğu iddia edilse de, Beyaz Saray bahçesinden bir kalkış yapıldığına dair henüz resmi bir görüntü paylaşılmadı.

HASTANEYE KALDIRILDI İDDİASINA BEYAZ SARAY’DAN YANIT

Saatler süren belirsizliğin ardından Beyaz Saray İletişim Ofisi'nden beklenen açıklama geldi. İddiaları "kasıtlı dezenformasyon" olarak nitelendiren yetkililer, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump’ın sağlığıyla ilgili yayılan söylentiler tamamen asılsızdır. Başkan, bu hafta sonu boyunca Beyaz Saray’da ve Oval Ofis’te durmaksızın çalışmaya devam etmektedir. Bu tür raporlar, dikkatleri İran’a verdiğimiz 48 saatlik mühletten ve ulusal güvenlik kararlılığımızdan uzaklaştırmayı amaçlamaktadır."

STRATEJİK SESSİZLİK Mİ, SAĞLIK GEÇMİŞİ Mİ?

Trump’ın bilinen "kronik venöz yetersizlik" durumu ve son günlerdeki yoğun Hürmüz mesaisi, bu tür iddiaların tıbbi dayanağı olarak sıkça öne sürülüyor. Ancak analistler, Beyaz Saray’ın bugün kapılarını basına kapatmasını bir "sağlık krizinden" ziyade, İran mühletinin son aşamasındaki gizli askeri planlamalara odaklanma stratejisi olarak okuyor.