ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'ŞARTLAR DEĞİŞİRSE OPERASYON GÜNDEME GELİR'

Axios’un aktardığına göre, Trump İran’la yürütülen görüşmelere değinerek, “Pazartesi günü saldırı ihtimaline çok yaklaşmıştık. Şu anda müzakere sürecindeyiz ve umarım daha fazla askeri adım atmak zorunda kalmayız. Ancak şartlar değişirse yeni bir sert operasyon gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

'TAHRAN ANLAŞMAYA İSTEKLİ'

Son günlerde bazı liderlerle temas kurulduğunu da söyleyen Trump, İran konusunda ilerleme sinyalleri aldıklarını belirtti. Trump, “Benimle iletişime geçen bazı liderler, İran’la ilgili önemli gelişmeler olduğunu söylüyor. Tahran yönetimi anlaşma yapma konusunda istekli, yalvarıyorlar” dedi.

'KISA SÜRE İÇİNDE KARAR VERİLECEK'

Olası bir askeri adımın zamanlamasına ilişkin de konuşan Trump, bunun birkaç gün içinde netleşebileceğini belirterek “Cuma, cumartesi ya da gelecek haftanın başı olabilir. Kısa süre içinde karar verilecek” dedi.

'KÜBA'NIN YARDIMA İHTİYACI VAR'

Trump ayrıca, "Küba ile anlaşabiliriz, 'rejim' değiştirmeyle ilgili ise bir şey bilmiyorum. Küba'nın yardıma ihtiyacı var, rejim birçok insanı öldürdü" ifadelerini kullandı.