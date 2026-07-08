İran basını Bender Abbas ve Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentlerinde patlama sesleri geçtiğini, Bender Abbas'ta hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu duyurdu. ABD basını da İran'a saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

'HAKSIZ SALDIRGANLIKTAN SORUMLU'

ABD Merkez Komutanlığı (Centcom) tarafından yapılan açıklamada, "Başkomutan'ın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı güçleri, İran'a karşı ek vuruşlar yapmaya başlamış ve Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetlerini daha da zayıflatmayı amaçlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı, hayati bir uluslararası su yolunda serbestçe seyreden ticari gemilere ve sivil mürettebatlara karşı son dönemde sergilediği haksız saldırganlıktan sorumlu tutmaktadır" ifadelerine yer verildi.

8 ASKERİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

ABD’nin, İran’ın güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine yönelik son saldırılarında 8 askerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

'80'DEN FAZLA ASKERİ HEDEF VURULDU'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

BAHREYN VE KUVEYT'TEKİ TESİSLERE SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.