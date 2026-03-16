Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre deprem, 16 Mart 2026 tarihinde saat 11.36’da kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü Akdeniz olarak ölçüldü ve depremin 7,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

İLK DEPREM 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Öte yandan AFAD, bu sabah Akdeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

AFAD’ın verilerine göre deprem, 16 Mart 2026 tarihinde saat 09.46’da kaydedilmişti. Sarsıntının merkez üssünün Akdeniz olduğu belirtilirken, depremin yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilmişti.