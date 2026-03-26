Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre sarsıntı, 26 Mart 2026 tarihinde saat 10.37’de kaydedildi. Depremin yerin 11.33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği, merkez üssünün ise Sivrice olduğu belirtildi.

İlk belirlemelere ilişkin herhangi bir olumsuzluk bilgisi paylaşılmazken, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ: 4,3

Kandilli Rasathanesi de Elazığ’ın Sivrice ve Alıncık bölgesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı. Rasathaneye göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssü ise Alıncık-Sivrice olarak belirlendi.