ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen temasların ardından Truth Social hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, görüşmelerde birçok konuda uzlaşma sağlandığını ancak en kritik başlık olan nükleer meselede anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Görüşmelere ilişkin detay da paylaşan Trump, Pakistan’ın başkenti Islamabad’da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin olarak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından bilgilendirildiğini söyledi. Trump, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve Başbakan Shehbaz Sharif için 'çok yetkin ve olağanüstü liderler' ifadelerini kullandı.

Toplantının yaklaşık 20 saat sürdüğünü belirten Trump, ABD heyeti ile İran temsilcileri Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi ve Ali Bagheri arasında saygılı bir diyalog kurulduğunu ancak nükleer konuda geri adım atılmadığını ifade etti.

'GEMİLERE ATEŞ AÇAN HER İRANLI CEHENNEME GÖNDERİLECEK'

Trump, İran’dan gelebilecek saldırılara karşı sert karşılık verileceğini vurgulayarak, “Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan her İranlı cehenneme gönderilecektir” ifadelerini kullandı. İran’ın nükleer hedefleri nedeniyle ülkenin büyük zarar gördüğünü savunan Trump, “Bu durumu nasıl bitireceklerini en iyi onlar biliyor. Donanmaları ve hava kuvvetleri büyük ölçüde etkisiz hale geldi” dedi. ABD Başkanı, İran’ın boğaza mayın döşediğini ileri sürerek, “İranlıların yerleştirdiği mayınları da imha etmeye başlayacağız” dedi.

'TAMAMEN TETİKTEYİZ VE HAZIRIZ'

İran’a yönelik ablukanın kısa süre içinde başlayacağını açıklayan Trump, “Diğer ülkeler de bu ablukaya katılacak. İran’ın bu yasa dışı şantajdan kazanç sağlamasına izin verilmeyecek. Nükleer silah istiyorlar. Biz ise tamamen tetikteyiz ve hazırız” diye konuştu.

'NÜKLEER MESELEDE ANLAŞAMADIK'

Trump, ikinci paylaşımında ise İran’la yapılan görüşmelere değinerek bazı konularda ilerleme sağlandığını ancak nükleer başlıkta anlaşma sağlanamadığını belirtti. ABD Başkanı, “Toplantı iyi geçti, birçok maddede uzlaşıldı ancak en önemli konu olan nükleer meselede anlaşamadık” dedi.

'TÜM GEMİLERİ ABLUKAYA ALMA SÜRECİ BAŞLAYACAK'

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda yeni bir adım atacağını da duyuran Trump, “ABD Donanması, boğaza giren ve çıkan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacak” ifadelerini kullandı.

'BU ŞANTAJDIR, ABD TEHDİT EDİLEMEZ'

Trump ayrıca İran’ın deniz trafiğini tehdit ettiğini öne sürerek, “Verdikleri söz gereği bu uluslararası su yolunu derhal açmalılar. Tüm uluslararası kuralları ihlal ediyorlar”Bu dünya çapında bir şantajdır. Hiçbir ülke, özellikle ABD, tehdit edilemez. Donanmamıza, uluslararası sularda İran’a haraç ödeyen gemileri tespit edip durdurma talimatı verdim” dedi.