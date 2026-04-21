Ukrayna Premier Ligi’nin 24. haftasında Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Arena Lviv’de Polissya Zhytomyr ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan kritik mücadeleyi Arda Turan'ın öğrencileri 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükselten Shakhtar Donetsk, yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak liderliğini sürdürdü. Polessya ise 46 puanda kaldı. 1 maç eksiği olan Shakhtar Donetsk en yakın takipçisi LNZ ile puan farkını 3'e çıkardı.

TARİHE GEÇTİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçın son düdüğünün ardından Arda Turan duygusal anlar yaşadı. Tecrübeli teknik adam, maçın bitmesiyle beraber diz çökerek secdeye gitti ve gözyaşlarına hakim olamadı. Turan, rakip teknik adamın eline sıkmaya giderken de gözyaşlarını tutamadı. Arda Turan'ın Shakhtar'ı Polissya karşısında modern UPL tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

Shakhtar Donetsk, bugüne kadar Polissya Zhytomyr’e karşı 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Ayrıca rakibine hiç gol atamamıştı. Arda Turan, önderliğinde kötü istatistiği de yerle bir eden Shakhtar bir ilke imza attı.