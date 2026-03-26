Asal Araştırma son genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket şirketi, mart ayında 2 bin kişiye, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunu sordu.

AK PARTİ '1,02' OY KAYBETTİ

'Kararsızlar', 'oy kullanmayacağım', 'fikrim yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldığında AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 34,6 olarak ölçüldü. AK Parti, 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 35,62 oy almıştı. Bu sonuçlara göre AK Parti 1,02 oy kaybetti.

CHP'DE 6,65 PUANLIK ARTIŞ

Ankete göre CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 32 oldu. CHP, 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 25,35 oy almıştı. CHP bu sonuçlara göre 6,65 puan oy artırdı.

DEM PARTİ OYLARINI KORUYOR

Ankete göre en dikkat çeken partilerden biri de DEM Parti'nin oy oranı oldu. Ankete göre DEM Parti yüzde 8,9 oy alıyor. Bir önceki genel seçimde DEM Parti yüzde 8,82 oy almıştı.

MHP'NİN BARAJ SORUNU YOK

Anket sonuçlarına göre MHP'nin baraj sorunu yok. MHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 8,2 olarak ölçüldü. MHP bir önceki genel seçimde yüzde 10,07 oy aldı.

İYİ PARTİ'DE ERİME DEVAM ETTİ

Ankete göre İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 4,8 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde İYİ Parti yüzde 9,68 oy aldı. Bu sonuçlara göre İYİ Parti'deki oy erimesi devam etti.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle oldu:

Zafer Partisi: Yüzde 3.1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde2.8

Anahtar Parti: Yüzde2.7

Türkiye İşçi Partisi:Yüzde 1.0

Diğer:Yüzde 1.9.