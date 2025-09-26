Kavurucu yaz aylarından sonra serin sonbahar havası yüzünü göstermeye başladı. Bu dönemde en önemli nokta ise hastalıklara karşı güçlü bir savunma ve dengeli beslenme. Diyetisyen Ece Eyyupoğlu ise bağışıklığı güçlü tutan ve sağlıklı bir şekilde kilo kaybının anahtarlarını paylaştı. Basit ve etkili bir yöntemle sonbaharda kilo verebilirsiniz.

BAĞIŞIKLIĞI ÇELİK GİBİ YAPAN SONBAHAR GIDALARI

Timeturk.com sitesinin göre; Sonbaharda bağışıklığı desteklemek için sofralarınızda çinko ve antioksidanlara ver açmalısınız. Bunun için C vitamini açısından zengin turunçgiller, brokoli ve kırmızı biber öne çıkan besinler arasında.

Kefir ve yoğurt gibi probiyotikler de bağırsak sağlığını destekleyerek vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Ayrıca balık mevsiminin gelmesiyle beraber sofralarınızdan somon, uskumru ve sardalya gibi balıkları eksik etmeyin. Bu hem bağışıklığı güçlendirir hem iltihaplanmaya karşı korur.

Sonbaharda günlerin kısalmasıyla beraber daha az güneş ışığına maruz kalırız. Bu da D vitamini eksikliğini doğuruyor. Bundan dolayo güneşte faydalanmak doğal savunma gücünğ destekler. D vitamini takviyesi içinse doktor önerisi önemli bir rol oynuyor.

Ve bolca su tüketimi toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

SONBAHARDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Beslenme kadar günlük alışkanlıklar da bağışıklığın korunmasında belirleyicidir.

Günde 7–8 saat kaliteli uyku bağışıklık hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

Haftada en az 150 dakika yürüyüş veya orta tempolu egzersiz kan dolaşımını ve vücut direncini artırır.

Stresi azaltmak, hijyene özen göstermek ve açık havada vakit geçirmek bağışıklığı güçlendiren diğer önemli adımlardır.

SONBAHARIN BEREKETLİ ÜRÜNLERİ....

Sonbaharın bereketli ürünleri hem lezzetli hem de şifa dolu. Balkabağı, nar, elma ve armut, yüksek vitamin ve antioksidan içerikleriyle vücut direncini yükseltir. Soğuk havalarda ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitki çayları ise hem boğazı rahatlatır hem de bağışıklığı destekler.

En önemli ve göz ardı edilen bir diğer durum ise hijyen. Mevsim geçişlerinde virüs ve bakteriler hızla yayılır. Bu nedenle eller sık sık yıkanmalı.