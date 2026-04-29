YouTube yayıncısı Lucas Sjoman tarafından tanıtılan Helios 11 adlı yat prototipi, yalnızca güneş enerjisi ve batarya gücüyle hareket edebilme özelliğiyle denizcilik sektöründe yeni bir aşamayı temsil ediyor. Daha önce gün boyu şarjla 37 ile 92 kilometre arasında yol alabilen sistem, gövde altına yerleştirilen ek batarya blokları sayesinde menzilini yaklaşık 278 kilometreye çıkardı.

Güneş panellerinden gelen sürekli enerji akışı, bataryaların seyir halindeyken de beslenmesini sağlayarak teorik olarak sınırsız bir operasyon süresi vaat ediyor. Sjoman, güneş enerjili deniz yolculuklarının artık bir teori olmaktan çıktığını ve bu teknolojiyle Atlantik Okyanusu’nun dahi geçilebildiğini bildirdi.

EK BATARYA SİSTEMİYLE MENZİL ARTIŞI

Yatın tasarımında yapılan temel değişiklik, ağırlık merkezini koruyacak şekilde teknenin alt kısmına yerleştirilen yüksek kapasiteli bataryalar oldu. Bu modifikasyon, aracın güneşten bağımsız olarak kat edebileceği mesafeyi önemli ölçüde artırırken, panellerin sağladığı enerjiyle birleştiğinde "sonsuz seyir" hedefine yaklaşıldığı saptandı.

Sistem, gün ışığının olduğu saatlerde enerji depolayıp akşam saatlerinde bu birikimi kullanma prensibine dayanıyor. Teknolojik atılımın, deniz taşımacılığında karbon salınımını sıfıra indirme ve yakıt maliyetlerini ortadan kaldırma potansiyeli taşıdığı kaydedildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA GÜNEŞ PANELİ TESTİ

Denizcilikteki bu başarının yanı sıra, karayolu taşımacılığında da benzer denemeler gerçekleştiriliyor. The Tech of Tech kanalı, bir Tesla Model 3 aracın tavanına taşınabilir güneş panelleri monte ederek seyir halinde şarj kapasitesini ölçümledi.

Yapılan testlerde, panel kurulum maliyetlerinin yüksekliğine karşın günlük enerji tasarrufunun oldukça düşük seviyelerde kaldığı saptandı. Bu durum, güneş enerjisinin şu aşamada geniş yüzey alanına sahip deniz araçlarında, kara araçlarına oranla çok daha verimli kullanılabildiğini ortaya koydu.