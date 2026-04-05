Bir döneme damgasını vuran Şoray Uzun Yolda programının sunucusu Şoray Uzun, katıldığı bir etkinlikte hayatının bilinmeyenlerini ve isminin perde arkasını anlattı. Uzun'un sevenleri bu detayları ilk kez duyunca şaşırdı.

İSMİ TÜRKAN ŞORAY'DAN GELİYOR

Ünlü sunucu, isminin Türkan Şoray’dan geldiğini itiraf ederek, “Başka bir şansım olmamış, babam doğduğumda kaderimizi çizmiş oldu” dedi.





OYUNCU OLMA SEBEBİ KADİR İNANIRMIŞ

Ünlü sunucu, oyuncu olma kararını Kadir İnanır ve rahmetli Cüneyt Arkın’a bağladı: “Biz dayı-yeğen olduk. Oyuncu olmama sebebim Kadir Ağabey ve rahmetli Cüneyt Ağabey’dir.” Setin ilk gününde yaşadığı anıyı da paylaşan Uzun, yanlış park edilen arabayı almak için tarlada toz kaldırdıklarını ve Kadir İnanır’ın “Her taraf artist olmuş” dediğini hatırlattı. Uzun, Kadir Ağabey’i tanıdığının en büyük artist olarak gördüğünü vurguladı.