Güney Florida’da kış kapıyı çaldığında, gökyüzünden sadece kar taneleri değil, bazen donmuş iguanalar düşer. Sosyal medyada viral olan bir videoda elinde yeşil bir iguana tutan Davis, durumu şöyle açıklıyor: "Yeşil iguanalar burada, Güney Florida'da istilacı bir tür... Bu soğuk hava dalgaları geldiğinde çok soğuyorlar ve ağaçlardan paldır küldür düşüyorlar... Pek çok insan, popülasyondaki sayıyı kontrol etmeye yardımcı olmak için dışarı çıkıp onları topluyor."

Şaka değil, gerçek bir ziyafet

Davis, yakaladığı iguanayı insani yöntemlerle etkisiz hale getirdikten sonra mutfağa geçiyor ve izleyicilerine "iguana tacoları" yapmayı öğretiyor. Eti kızartmadan önce haşlayan Davis, bu canlıların neden hedefte olduğunu şu sözlerle özetliyor: "Onlara 'ağaç tavuğu' lakabını takmışlar çünkü kesinlikle çok lezzetliler."

Videonun altına gelen yorumlar ise tam bir kutuplaşma örneği. Bazı kullanıcılar bunun bir şaka olduğunu sanıp tiksinirken, çevre bilincine sahip olanlar durumu alkışlıyor. Bir TikTok kullanıcısı, "Güzel görünüyor," derken bir diğeri çevresel faydaya dikkat çekiyor: "Onlar istilacı türler, bu yüzden aslında çevreye bir iyilik yapıyor ve aynı zamanda bomba gibi bir yemek hazırlıyor."

Ekolojik terörle lezzetli mücadele

İstilacı türleri yemek (invasivorizm), ekosistemi korumak için aslında dahi bir yöntem. Sadece hayvanlar için değil, Pasifik Kuzeybatısı'nda istilacı olan Himalaya böğürtleninin toplanması gibi bitkiler için de teşvik ediliyor. Florida Balık ve Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonu'na göre bu yeşil istilacılar sadece bitki örtüsünü talan etmekle kalmıyor; kazdıkları devasa tünellerle kaldırımların ve kanal banketlerinin çökmesine neden olan ciddi altyapı hasarlarına yol açıyorlar.

Dahası, araştırmalar bu otobur sanılan canlıların midelerinde yerli ağaç salyangozlarının kalıntılarını buldu; bu da nesli tehlikedeki yerli türler için doğrudan bir tehdit olduklarını kanıtlıyor. Ayrıca dışkılarıyla temas edilen yüzeylerden insanlara Salmonella bulaştırma riskleri de cabası. Davis'in de dediği gibi, bu "ağaç tavukları" aslında tabakta, doğada olduklarından çok daha faydalılar.

Tavuk fiyatlarındaki artışa protein desteği

Dünya geneline fiyatların artmaya başlayan gıda sektöründe en çok etkilenenlerden biri de et ve tavuk fiyatları oldu. Türkiye'de gün aşırı zam almaya başlayan tavuk fiyatlarına sağlıklı ve faydalı bir alternatif arama çabası gündemde iken istilacı yeşil iguanalar olmasa da sağlıklı, farklı protein kaynakları değerlendirilerek beslenme zincirine dahil edilebilir.