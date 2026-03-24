Sosyal medya hesabı üzerinden içerik üreten İ.T., Seyhan ilçesinde iki kişiyle gerçekleştirdiği sokak röportajında, “İstanbullular mı daha misafirperver yoksa Diyarbakırlılar mı?” sorusunu yöneltti.

Röportaj sırasında kişilerden biri, “Adanalılar daha misafirperver. Ama sen bir daha böyle giyinme. Ayağımda kelepçem var, seni delik deşik etmeyeyim” diyerek tehditte bulundu ve ayak bileğinde elektronik kelepçe olduğunu iddia ettiği cismi gösterdi. İ.T.’nin bu görüntüleri sanal medyada paylaşması üzerine tepkiler oluştu.

Görüntüler üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, daha fazla izlenme elde etmek amacıyla olayın kurgu olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İşlemlerinin ardından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen İ.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme ayrıca İ.T.’ye haftada iki gün adliye mescidini temizleme cezası verdi.