Kocaeli Körfez’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen törende, stadyum çimlerine serilen Türk bayrağı kamuoyunda tepki yarattı. Olay sonrası CHP yetkilileri sorumlular hakkında işlem yapılmasını isterken, kaymakamlığın da tahkikat başlattığı öğrenildi.

BAYRAK PARÇALARA BÖLMÜŞ

Tören sırasında çimlerin üzerine serilen ve 5 parçaya bölünmüş Türk bayrağının üzerinden yürünmesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Stadyum görüntülerinde uzaktan bakılınca bayrağında üzerine basılıyormuş gibi görünen tören görüntülerinin aslı drone çekimleri ile ortaya çıktı.

Dezenformasyonla mücadele merkezinden konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İDDİALAR ASILSIZDIR'

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları üzerinden sosyal medyada paylaşılan "Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kocaeli ili Körfez ilçesi Alparslan Türkeş Stadyumu’nda gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında dev bir bayrak kareografisi gerçekleştirilmiştir.

'ÜZERİNE BASILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Gösterinin tamamlanmasının ardından, şeritler halindeki uzun parçalar, usulüne uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmek amacıyla rulo yapılmak üzere zemine serilmiştir. Görevlilerin bayrağı toplama işlemi sırasında şeritlerin arasından geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdiği; iddia edilenin aksine, şanlı Türk bayrağının üzerine basılmasının söz konusu dahi olmadığı tespit edilmiştir.

Milli değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi istismar ederek; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu hedef alan bu tür kasıtlı ve art niyetli içerikler, kamuoyunda infial yaratma amacı taşıyan birer dezenformasyon girişimidir. Vatandaşlarımızın, bu tarz içeriklere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur.

“TOPLUM VİCDANI YARALANDI”

Körfez Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Uygun yaptığı açıklamada, yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Uygun, “İlçemizde gerçekleştirilen 23 Nisan töreninde bayrağımıza yönelik sergilenen saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Bayrağımızın parçalara bölünüp yere serilmesi, üzerinden insanların geçmesi Ulusal birlik ve beraberliğimizin en önemli simgelerinden biri olan bayrağımıza gereken özenin gösterilmemesi toplum vicdanını derinden yaralamıştır” dedi.

Sorumluların bir an önce açıklanması gerektiğini vurgulayan Uygun, başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere organizasyonda ihmali bulunan herkesin kamuoyuna hesap vermesi gerektiğini ifade etti.