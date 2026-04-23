İrem Helvacıoğlu boşanma sürecinde kızı için aldığı 'soyadı' kararı sonrası ünlülerden gelen destek mesajlarına teşekkür etti. Işın Karaca, Yeşim Salkım ve Gonca Vuslateri'nden gelen mesajlar sonrası Helvacıoğlu'na destek yağdı.

İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar'ın ile evliliği sona erdi. Çiftin 2024 yılında evlendiği, 2025’te ise kızları Sora’yı kucaklarına aldığı biliniyordu.

Boşanma süreciyle birlikte Helvacıoğlu'nun “kızına kendi soyadını verme” kararı, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü isimlerden destek paylaşımları geldi. İlk olarak şarkıcı Işın Karaca, yaptığı açıklamayla Helvacıoğlu’na destek verdi.

Karaca, kadınların kendi soyadıyla çocuklarını büyütmesine vurgu yaparak dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve Helvacıoğlu’na açık destek sundu.

GONCA VUSLATERİ'DEN PAYLAŞIM

Destek zincirine son olarak Gonca Vuslateri de katıldı. Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaşına destek vererek yanında olduğunu ifade etti.

YEŞİM SALKIM'DAN DESTEK YORUMU

Yeşim Salkım da İrem Helvacıoğlu'na destek olup şu mesajı paylaştı:

''Ben İrem’i çok beğeniyorum ve bu duruşuna şapka çıkarıyorum , öbürüne diyecek lafım yok babalığı nafaka sanmış her halde yazık ! Hep diyorum herkes anne ve baba olmasın . İrem evladını bence şahane büyütecektir yolu açık olsun.''

''DAYANIŞMA'' YORUMLARI ÖN PLANA ÇIKTI

Sosyal medyada geniş yankı bulan süreç, birçok kullanıcı tarafından “kadın dayanışması” olarak yorumlandı. Tartışmalar devam ederken, gözler Helvacıoğlu’nun konuyla ilgili yapacağı olası açıklamalara çevrildi.

''ŞİMDİ DAHA DA PARLIYORUM''

İrem Helvacıoğlu gelen destek mesajlarına kayıtsız kalmadı ve şu mesajı yayımladı:

''Daha da parlamamı sağlayan önce kızım, ailem, arkadaşlarım ve hiç tanımadığım ama çoğunluğu kadın olan herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Şimdi daha da parlıyorum.''

SEN ANLAT KARADENİZ İLE ÇIKIŞ YAPTI

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle geniş kitlelerce tanınan İrem Helvacıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.