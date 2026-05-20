5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku hakkında geçtiğimiz ay yeniden başlatılan soruşturmada çok sayıda isim gözaltına alınmış, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Emniyet ve savcılık sorgusunda, Doku hakkında yapılan arama çalışmalarının dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yöneltildiğini söyleyen Sonel, okların halihazırda AKP İstanbul Milletvekili olan Süleyman Soylu'ya çevrilmesine neden olmuştu.



AKP grup toplantısı öncesinde Gülistan Doku cinayetine ilişkin Soylu'ya mikrofon uzatan Now muhabiri Beril Ötkan'ın Soylu tarafından fiziksel müdahaleye maruz kalmasının ardından AKP'de radikal bir değişikliğe gidildi.





AKP TARİHİNDE İLK: BASIN MENSUPLARINA ÇEKİM YASAĞI



Hafta başında bakanlara gönderilen talimat ile grup toplantısı öncesinde basın mensuplarına röportaj vermemeleri hatırlatılmıştı.



Norbir'in haberine göre, bu gelişmenin ardından AKP, bugün TBMM'de yapılacak grup toplantısı öncesinde basın mensuplarına gönderdiği bilgilendirme notu ile grup toplantısında çekim yapılmasının yasak olduğunu belirtti.







