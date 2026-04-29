Fenerbahçe'nin 3-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören kaleci Ederson, hala Sarı-Lacivertli gündemin en önemli isimlerinden biri...

Takvim'in haberine göre Brezilyalı kaleci için Samandıra'da da işler iyi gitmiyor. Ederson'un performansından öte; saha içi ve saha dışındaki tavırlarının da takım arkadaşları arasında huzursuzluk yarattığı ifade edildi.

Haberde takım arkadaşlarının, Ederson'un davranışlarından memnun olmadığı ve özellikle son dönemde yaşanan iletişim problemlerinin soyunma odasına da yansıdığı belirtildi.

ARKADAŞLARI ARASINDA İSTENMEYEN ADAM OLDU

Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli kalecinin bazı anlarda fevri hareket etmeye yatkın tavırlarının, takım içi uyumu olumsuz etkilediği ifade edildi.

Ederson, performansı ve takım arkadaşlarına davranışları ile Sarı-Lacivertlilerde istenmeyen adam konumuna geldi...