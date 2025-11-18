Bulunamayan ilaçlar, SGK geri ödemelerinde yaşanan güçlükler ve erişilemeyen yüksek fiyatlar, en çok kanser hastalarını etkiliyor. Kayıtlara göre bu durumun bazı kişiler tarafından avantaj ve yönlendirme aracına dönüştürüldüğü görülüyor. Zamanla yarışan hastalar ilaca ulaşamayınca, karşılarına ilk olarak “dolandırıcılar” çıkıyor.

‘Hastadan kaldı’ yalanı

SÖZCÜ TV Haber Merkezi, ilaç teminine ilişkin iddiaları araştırmak için hasta yakını profiliyle kendisini eczacı teknikeri olarak tanıtan bir kişiyle iletişime geçti. Görüşmede, prostat kanseri tedavisinde kullanılan kritik bir ilaç konu oldu. Dolandırıcı ilacın “hastadan kaldığını” öne sürerek satış teklifinde bulundu. İlacın orijinal olduğunu iddia ederek İlaç Takip Sistemi’ne kayıtlı olduğunu da söyledi.

Söz konusu kişi, fiyatı 51 bin lira olan ilacı “indirim” adı altında 33 bin liraya verebileceğini belirtti. Daha uygun fiyatlı ilaç arandığı söylenince ise, “Uygun fiyatlıların hepsi problemli olabilir hanımefendi. Daha ucuz olsun diye düşünmeyin, bu sonuçta sağlık” diyerek yönlendirmeye devam etti.

SÖZCÜ TV MUHABİRİ MERAL DANYILDIZ İLETİŞİME GEÇTİ

