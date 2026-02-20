Orta Doğu'da gerilim hızla yükselirken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşma sağlanması için 10 günlük bir mühlet tanıdı. Aksi takdirde "kötü şeylerin olacağını" belirten Trump, ikinci bir uçak gemisi filosunu bölgeye gönderdi. Bölgede konuşlu olan Abraham Lincoln'un ardından Gerald Ford'un da sıcak sulara gelmesiyle savaş olasılığı artmaya başladı. Sözcü TV de olası savaş durumunda maliyetinin ne olacağını hesapladı. Sözcü TV'de Ana Haber'de verileri paylaşan Serdar Cebe, özellikle bir saldırının dahi milyonlarca dolara mal olabileceğini aktardı.

