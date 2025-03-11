Son yıllarda artan spiritüel akımlar, çeşitli uygulamalar ve eğitimler ile dikkat çekiyor. Enerji seansları, tarot, yıldız haritası analizleri ve karanlıkta inziva seansları gibi uygulamalar, hızla popülerleşiyor. Bu akımlar, bazen bilimsel temele dayanmayan pratiklerle birleşiyor ve kişilere 'spiritüel uzmanlık' kazandırmayı vaat eden sertifika programlarıyla daha da büyüyor.

Bazı otellerde enerji seansları düzenlenirken, ormanlarda çığlık seansları gibi ilginç uygulamalar da yapılmakta. Ancak son dönemde, Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 85 saat sonra cansız bedeni bulunan mimar Ece Gürel'in ölümünün ardından, bu tür spiritüel akımların tehlikeleri yeniden gündeme geldi.

2.500 LİRAYA EĞİTİM VERİLİYOR

Sosyal medyada kendini 'spiritüel enerji uzmanı' olarak tanıtan ve şifa verme iddiasında bulunan onlarca hesap bulunuyor. Bu kişilerin çoğu, kendilerini 'sertifikalı uzman' olarak tanıtıyor. Ancak, bu sertifikaların çoğunun geçerliliği tartışmalı ve çoğu, üniversite onaylı olmayan, sadece ödeme karşılığında verilen belgelerden ibaret.

Bazı firmalar, online spiritüel eğitimler vererek, 2.500 TL karşılığında 'sertifika' dağıtıyor. Kredi kartına 6 taksit imkanıyla sunulan bu eğitimlerde, katılımcılara eğitim videoları gönderiliyor ve ardından 10 soruluk basit bir sınavla 'spiritüel uzmanlık' sertifikası veriliyor. Sertifikalar, genellikle 3 gün içinde katılımcılara gönderiliyor ve bu kişiler 'spiritüel danışmanlık' gibi alanlarda eğitim verme yetkisi kazanıyor.

Sertifika için katılımcıların sadece 5 doğru cevap vermeleri gerekiyor. Sertifikalar, genellikle 3 gün içinde katılımcılara gönderiliyor ve bu kişiler 'spiritüel danışmanlık' gibi alanlarda eğitim verme yetkisi kazanıyor.

Eğitimlerin ardından, sertifika alan kişiler, sosyal medya üzerinden 'spiritüel uzmanlık' ilanları veriyor ve çakra açma, enerji seansları gibi hizmetler sunuyor.