Ali Sami Yen Spor Komleksi RAMS Park’ın yanında bulunan alanda yapılacak Aslantepe Kapalı Spor Salonları ve Kamp Tesisi’nde temel atma töreni yapıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül gibi isimler de katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aslantepe Vadisi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Derbiye 3 gün kala "Tesisimiz hayırlı olsun. Türk sporu için, Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yapan Bakan Bak'ın sözleri Fenerbahçelilerin tepisini çekti.

Sosyal medya üzerinde şampiyonluğu yakından ilgilendiren maç öncesinde yapılan yorumların zamansız olduğuna yönelik tepkiler göze çarptı. Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek de açıklamaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

BAŞKAN ÖZBEK TEŞEKKÜR ETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, de törende açıklamalarda bulundu. Özbek, "Aslantepe Projesi'nde Galatasaray'a en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Proje sürecinde her zaman yanımızda olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a ve bu önemli günümüzde bizi yalnız bırakmayan, bu projeye yoğun destek veren Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.