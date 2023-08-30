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Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi: Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray'ın grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos 2023 Perşembe günü TSİ 20.00'de Monaco'da yapılacak.

Yayınlanma: 00:27 - 30 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi: Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi’nde bu yıl Türkiye’yi Galatasaray temsil edecek. Molde’yi eleyerek gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Kura çekimi Monaco’da TSİ 20.00’de gerçekleşecek. Bu özel an UEFA’nın resmi internet sitesinde canlı olarak ekranlara gelecek.

1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers-PSV*, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag-Rakow*

4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina-Antwerp*, Lens

Not: * işareti, eşleşmelerin henüz sonuçlanmadığını gösteriyor.

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