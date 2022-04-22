Arda Güler şov Rize’de de devam etti! Alkışlandı…

Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası Çaykur Rizespor deplasmanında da devam etti. Oyuna girdikten dakikalar sonra asistini yapan 17 yaşındaki Arda Güler'e, Rizesporlu taraftarlar tezahüratlarla destek verdi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 34. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Fenerbahçe’de Arda Güler oyuna girdikten sonra yine adından söz ettirmeyi başardı.

Süre aldığı her maçta hemen hemen skora katkı yapmayı başaran 17 yaşındaki Arda Güler, Rizespor deplasmanında ikinci yarıda Mert Hakan Yandaş’ın yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra Fenerbahçe’nin hücum gücünü artıran Arda Güler, Çaykur Rizesporlu futbolseverlerin desteğiyle karşılaştı.

Rizespor taraftarı Arda Güler lehine tezahüratlar yaparken, genç futbolcu 65. dakikada Enner Valencia’nın golünde harika bir asiste imza attı. Birkaç dakika sonra altıpas içinde golle burun buruna gelen Arda Güler’in vuruşunu, Rizespor kaptanı Gökhan Gönül çizgiden kornere gönderdi. Bu pozisyondan sonra Çaykur Rizespor taraftarı yine Arda Güler’i alkışladı.

Maçın kalan dakikalarında Arda Güler topu ayağına her aldığında Çaykur Rizesporlu taraftarların “Arda” şeklinde tezahüratlar yaptığı duyuldu.

Genç futbolcu, şu ana kadar oynadığı 255 dakikada 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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