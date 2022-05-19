Dursun Özbek’in Galatasaray için çılgın projesi

Dursun Özbek, Galatasaray'a başkan adaylığını koymadan önce en büyük vaadini ekibiyle yaptığı toplantıda açıkladı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray camiasından gelen talepler sonrası başkan adaylığını koymaya karar veren ve Metin Öztürk ile listelerini birleştiren Dursun Özbek dün yönetim kurulu listesindeki isimlerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün mevcut sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, Özbek'in borçlarla ilgili planı damga vurdu. Dursun Özbek, kulübün borçlarını 1 yıl içinde ödeyeceklerini söyledi.

“BU SARMALDAN KURTULMALI”

Bankalara olan borcu sıfırlamaları gerektiğini kaydeden Özbek, “Galatasaray'ı borç sarmalından çıkaran ekip olarak tarihe geçmeliyiz. 1 yıl içinde tüm borcu ödeyeceğiz. Bunu gerçekleştirecek projelerimiz var. Sizden de tam destek istiyorum. Camiayı biz birleştireceğiz” diye konuştu. Borcu öderken şampiyonluğu da es geçmeyeceklerini dile getiren eski başkan, “Kadroya gereken takviyeleri de yapacağız” ifadesini kullandı.

BORÇ 2.5 MİLYAR TL

Galatasaray’ın 28 Şubat 2022 itibariyle 2 milyar 562 milyon TL banka borcu bulunuyor. Bunun 357 milyon TL'si kısa, 2.2 milyar TL'si ise uzun vadeli.

YARIN SON GÜN

Galatasaray’ın 11 Haziran'daki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa adaylığını koymak için belirlenen başvuru süresi yarın sona eriyor. Dursun Özbek ve ekibi, son gün gerekli imzaladı divan kuruluna teslim edecek.

HAMAMCIOĞLU LİSTESİNİ KORUYOR

Başkan adaylığını açıklayan ilk isim olan Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu listesinde değişikliğe gitmeyeceğini söyledi. Hamamcıoğlu, yönetim kadrosunda eksilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Başkan adayı, ekibindeki tüm isimlere güvendiğini ve birlikte yola devam ettiklerini sözlerine ekledi.