Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 888 bin 330 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 714 bin 170 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 205 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 226 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 65 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 344 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 112 milyon 343 bin 441 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 112 milyon 567 bin 203 metreküp olarak kayıtlara geçti.