Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 364 bin 544 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 126 bin 782 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 432 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 448 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 153 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 710 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 196 milyon 936 bin 419 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 196 milyon 822 bin 500 metreküp olarak kayıtlara geçti.