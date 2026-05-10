Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 369 bin 54 lira olarak kayıtlara geçti.

Bu tutar, önceki gün 5 milyon 37 bin 842 lira olmuştu.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 201 lira olurken, gaz ticaret miktarı 254 bin metreküp olarak belirlendi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 61 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 340 lira 95 kuruş oldu.

Türkiye'ye dün 138 milyon 601 bin 911 metreküp gaz girişi yaşandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 138 milyon 654 bin 813 metreküp olarak kaydedildi.