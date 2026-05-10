Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 95,7 artışla 503 milyon 627 bin 566 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 300 lira 1 kuruş olurken, en düşük 10.00-14.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 814 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1075 lira 34 kuruş olarak kaydedildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 249 lira 99 kuruş iken, en düşük 0 (sıfır) lira oldu.