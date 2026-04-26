Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi bugün, bir önceki güne kıyasla yüzde 32,5 oranında düşüş göstererek 212 milyon 901 bin 716 lira seviyesinde gerçekleşti. Gün öncesi piyasada yapılan fiyatlamalarda, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı saat 20.00’de en yüksek seviye olan 3 bin 299 lira 99 kuruşa ulaşırken; 07.00 ile 16.00 saatleri arasında ise en düşük seviye olan 0 (sıfır) lira olarak kayda geçti.

ORTALAMA FİYATLAR NETLEŞTİ

Piyasa verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 340 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 427 lira 86 kuruş olarak hesaplandı. Bugün için geçerli olan fiyatlamalarda ise megavatsaat başına en yüksek tutar 3 bin 800 lira 1 kuruş olurken, en düşük seviye yine 0 (sıfır) lira olarak işlem gördü.

İŞLEM HACMİNDE SERT DÜŞÜŞ

Enerji piyasasındaki likiditeyi gösteren işlem hacminin bir günde yüzde 32,5 oranında gerilemesi, piyasa dinamiklerindeki arz ve talep dengesinin değişimini ortaya koydu.