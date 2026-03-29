Teröristbaşı Öcalan için İmralı’da bir ev inşa edildiğini DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan açıkladı. Bakırhan, Medya Haber TV yayınında, Öcalan için “İmralı’da bir yer, yapı ya da ev inşa edilmiş. Bir yerleşke var ama bunun adı, statüsü nedir, netleşmesi lâzım. Yakın zamanda gelişmeler olabilir. Hem kendisinin hem kalacağı yerin adı konulsun” dedi ve şunları söyledi:

“İletişim ve yaşam koşullarının da adı konulsun. Bu düzenlemeler geciktirilmeden halledilsin. Böylesine devasa bir mesele 12 metrekarelik bir hücrede ilerletilemez. Tartışılan meseleye uygun bir statü ve mekan oluşturulmalı.”

BAHÇELİ’NİN STATÜ ÇIKIŞI

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Şubat tarihli grup toplantısında Öcalan için “Statü” çıkışı yaptı, “Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?” diye sordu.

Nisan 2025’te SÖZCÜ, Apo’nun İmralı’dan çıkmak istemediğini, adadaki bir evde kalacağını yazmıştı.

ADADA KALMALI

SÖZCÜ Temmuz 2025’te Öcalan’ın tahliyesi durumunda ne gibi gelişmeler yaşanabileceğini yazmıştı. Yargılamalar süresince Mudanya ve İmralı’nın güvenliğinden sorumlu olan Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı ve Bölge Özel Güvenlik Müdürü Bülent Kılıçtepe, SÖZCÜ’ye “Abdullah Öcalan’a af, ev hapsi ya da umut affı getirilse dahi, halka sorulup referandum-plebisit yapılmalı” demişti.

ADA’DAN ÇIKMAK İSTEMİYOR

“Af-Ev Hapsi-Umut Hakkı” seçenekleri yürürlüğe girse dahi, Öcalan’ın 27 yıldır bulunduğu İmralı’dan çıkmak istemediği buradaki bir evde günlerini geçirip ziyaretçileri ile görüşerek dünyayı izleyebileceği imkanlardan yararlanmak istediği belirtiliyor.

ŞEHİT EVLERİNİ PAYLAŞTILAR

Teröristbaşı Öcalan, 1999’da Kenya’da yakalandı ve yargılanıp önce idam sonra müebbet hapse mahkum edildi. Şimdi umut hakkından yararlanması konuşuluyor. Öcalan’a ev yapıldığı haberinin ardından sosyal medyada yoksulluktan üflesen yıkılacak haldeki şehit evleri paylaşıldı.