Sistem özellikle Gujarat bölgesinde dikkat çekiyor. Sulama kanallarının üzerine yerleştirilen paneller, güneş enerjisinden elektrik üretirken aynı zamanda kanalın üzerini gölgeliyor. Bu sayede buharlaşma azalıyor ve su daha uzun süre korunabiliyor.

AYNI ANDA HEM SU TASARRUFU HEM ELEKTRİK ÜRETİMİ

Projeyi farklı kılan en önemli detaylardan biri, ekstra arazi ihtiyacını azaltması. Geleneksel güneş enerjisi santralleri geniş boş arazilere kurulurken, kanal üstü sistemlerde mevcut sulama altyapısı kullanılıyor. Böylece tarım arazilerinin enerji projeleri için kaybedilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Araştırmalara göre suyun üzerindeki serin ortam, güneş panellerinin daha verimli çalışmasına da katkı sağlayabiliyor. Panellerin altında kalan kanallarda ise güneş ışığının azalması sayesinde yosun oluşumunun da düştüğü belirtiliyor.

İLK PROJE YILLAR ÖNCE BAŞLADI

Hindistan’daki ilk kanal üstü güneş enerjisi projesi Gujarat’ta 2012 yılında pilot olarak başlatıldı. Yaklaşık 750 metrelik kanal üzerine kurulan sistemin yıllık milyonlarca litre su kaybını önlediği belirtiliyor. Projenin başarılı bulunmasının ardından farklı bölgelerde benzer uygulamalar geliştirilmeye başlandı.

Son yıllarda artan sıcaklıklar ve enerji ihtiyacı nedeniyle bu model yeniden dikkat çekmeye başladı. Özellikle su kaynaklarının hızla azaldığı bölgelerde kanal üstü güneş panellerinin gelecekte daha yaygın hale gelebileceği değerlendiriliyor.

2026 yılına gelindiğinde ise Hindistan’daki kanal üstü güneş enerjisi projelerinin kapasitesi binlerce megavata ulaşan daha büyük planlarla genişletilmeye başlandı. Yetkililer, ülke genelindeki sulama kanallarının önemli bölümünün enerji üretimi için kullanılabileceğini ve bu sayede hem arazi tasarrufu hem de su koruması sağlanabileceğini belirtiyor.