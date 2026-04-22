Yayınladığı videoda yaşadıklarına sitem eden içerik üreticisi, iş birliği yaptığı markanın art arda gelen taleplerinden bunaldığını anlattı.

Sucuğun lezzetinden memnun olduğunu ancak markanın ısrarcı ve yönlendirici tavrının sınırlarını zorladığını ifade eden genç kadın, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

"DANA BİLE BENİ ARIYOR"

"Patronunuz ayrı arıyor, müdürünüz ayrı arıyor; sucuğun içine koyduğunuz dana bile ‘reklamım niye yapılmıyor’ diye beni arıyor!" sözleriyle tepkisini dile getiren genç kadın, yaşadığı baskıyı esprili bir dille anlattı.

Reklam anlaşmasını yerine getirmesine rağmen markanın "10 hikâye daha at, 5 paylaşım daha yap" şeklindeki bitmek bilmeyen taleplerinden bunalan influencer, sonunda radikal bir karar aldı. Sucuğun ücretini markaya geri ödeyeceğini açıklayan genç kadın, sürekli gelen "story at, post paylaş" baskılarına isyan etti.

"ŞEREFİMLE SUCUK YİYEYİM YETER"

"Beni zengin falan etmeyin", "Şerefimle bir sucuk yiyeyim yeter", "Sizin yüzünüzden sucuktan da soğudum" sözleriyle tepkisini dile getiren genç kadın, influencer’lık kariyerine daha yolun başındayken veda ettiğini açıkladı.