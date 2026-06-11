CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Bazı CHP milletvekillerinin yeni kurulacak bir partiye geçeceğine" ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Bülbül, şu yanıtı verdi:
"Biz CHP'liyiz. Bizlerin Kuvayımilliye'ye dayanan, CHP fırkasından gelen kökenlerimiz var.
2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün dediği gibi 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye yerini alır.' Biz seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ve genel merkezimiz ne karar alırsa uyarız."
'ARINMA HUKUK İÇİNDE OLUR'
28 Parti Meclisi (PM) üyesinin istifasına da değinen Bülbül, parti tüzüğüne aykırı hiçbir karar alınamayacağını savundu.
Parti tüzüğünün "CHP'nin anayasası" olduğunu ifade eden Bülbül, "Sen tüzüğün olağanüstü kurultay maddesini uygulamayacaksın, çıkacaksın sonra arınmadan bahsedeceksin. Arınma hukuk içinde olur. Yol arkadaşlarını cezaevinde tutsak halinde bırakmak değildir. Arınma onlarla beraber direnmektir" sözlerini sarf etti.
TÜZÜK NE DİYOR?
CHP'de parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi, Özgür Özel ve ona yakın 28 kişi PM'deki görevlerinden istifa etti; istifa dilekçeleri CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmişti.
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 28 üyenin Parti Meclisi'nden (PM) istifasını noter marifetiyle sunduğunu belirterek, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar" demişti.
Özel kanadı, istifalarla üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düştüğü ve 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunluluk haline geldiğini vurgulamıştı.
Yapılan açıklamada, Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem PM hem de onun içinden seçilen MYK'nın resmen düştüğü açıklanmıştı.