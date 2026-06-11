CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bazı CHP milletvekillerinin yeni kurulacak bir partiye geçeceğine" ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Bülbül, şu yanıtı verdi:

"Biz CHP'liyiz. Bizlerin Kuvayımilliye'ye dayanan, CHP fırkasından gelen kökenlerimiz var.

2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün dediği gibi 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye yerini alır.' Biz seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ve genel merkezimiz ne karar alırsa uyarız."

'ARINMA HUKUK İÇİNDE OLUR'

28 Parti Meclisi (PM) üyesinin istifasına da değinen Bülbül, parti tüzüğüne aykırı hiçbir karar alınamayacağını savundu.

Parti tüzüğünün "CHP'nin anayasası" olduğunu ifade eden Bülbül, "Sen tüzüğün olağanüstü kurultay maddesini uygulamayacaksın, çıkacaksın sonra arınmadan bahsedeceksin. Arınma hukuk içinde olur. Yol arkadaşlarını cezaevinde tutsak halinde bırakmak değildir. Arınma onlarla beraber direnmektir" sözlerini sarf etti.