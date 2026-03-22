AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan eski İçişleri Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında konuştu.

"Biz bayram yaşarken Gazze'de, Mescid-i Aksa'da ve Lübnan'da siviller hayatını kaybediyor. İran'da 165 kız çocuğunun öldürüldüğünü görüyoruz" diyen Soylu, "Bu insanların tek bir ortak özelliği var: Müslüman olmaları" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ ATEŞİN İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Türkiye'nin de bu sürecin içine çekilmek istendiğini belirten Soylu, "Türkiye'yi de bu ateşin içine çekmeye çalışıyorlar. Ancak Cumhurbaşkanımızın kararlı ve temkinli duruşu bu tuzaklara karşı önemli bir denge unsuru ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

'İSRAİL FARKINDA DEĞİL KOMŞUYUZ'

Soylu konuşmasının devamında ise İsrail'e sert sözlerle yüklendi:

Belki farkında değil ama biz burada İsrail'e komşuyuz. Çok net söylüyorum. Sınırdaşız. Belki farkında değil, tekrar söylüyorum sınırdaşız.

'400 BİN ŞEHİT VERİRİZ'

Alimallah, Müslümanlara yaptığı zulmün bir benzerini bize yapmaya kalkarsa; buradan, bu memleketin bir evladı olarak söylüyorum, şehadeti kendimiz adına bir şeref mertebesi olarak çocukluğumuzdan itibaren kendi zihnimizde yaşatan bir insan olarak söylüyorum: Hatay'dan İsrail toplam 5 saattir. 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz. Allah'ın izniyle kalmaz, Allah'ın izniyle kalmaz, Allah'ın izniyle kalmaz.