Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK, Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük yapan Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica, Türkiye-Romanya maçı öncesi görüşlerini paylaştı.

Sumudica, daha önce Avrupa'da PAOK-FCSB eşleşmesi için "PAOK, FCSB'yi sabah akşam yener" yorumunun ardından FCSB'nin üç maçı da kazanmasını hatırlatarak "Hiç şansımız yok. Ne diyebilirim ki? Ben ne zaman bir şey söylesem tersi oluyor" diye konuştu, toteme başladı.

Türkiye deneyimiyle maçının oynanacağı Tüpraş Stadyumu'nu da değerlendiren Sumudica, "Akustiği olağanüstü bir stadyum seçtiler. 5-6 kez o statta oynadım ve büyük bir gürültü olacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Son olarak Suudi Arabistan'dan Al-Okhdood'u çalıştıran Sumudica, 18 Mart 2026'da görevine son verilmesiyle birlikte kulüpsüz kaldı.

A Milliler, Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında bu akşam saat 20.00'de Romanya'yı konuk edecek. Karşılaşma, TV8 ve Exxen ekranlarından yayınlanacak.