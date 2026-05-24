Çin menşeli "koagüle suni deri" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin menşeli "koagüle suni deri" ürününün ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin esaslar belirlendi. Yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin menşeli "koagüle suni deri" ithalatına yönelik gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.