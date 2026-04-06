Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbilerin ardından zirve yarışı yeniden şekillenirken alt sıralarda da büyük mücadele yaşanıyor.

Son 6 sırada yer alan Fatih Kargümrük, Eyüpspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gençlerbirliği, kalan 6 haftalık bölümde lige tutunma mücadelesi verecek. 20 puanla 18. ve son sırada yer alan Fatih Karagümrük, son haftalarda çıkış yakalarken son 4 maçta 7 puan topladı.

Kalan haftalarda sırasıyla Konyaspor (D), Eyüpspor, Beşiktaş (D), Gençlerbirliği, Kocaelispor (D), Alanyaspor maçlarına çıkacak Karagümrük, lige tutunma umudunu sürdürüyor. Ligde 17. sırada bulunan ve son 4 maçından puan çıkaramayan Eyüpspor'un 22 puanı bulunuyor. İstanbul temsilcisi, Samsunspor, Fatih Karagümrük (D), Gaziantep FK, Kayserispor (D), Çaykur Rizespor, Fenerbahçe (D) maçlarına çıkacak.

Küme hattında bulunan bir diğer takım ise Kayserispor. Ligde 16. sırada yer alan Kayserispor'un 23 puanı bulunuyor. Erling Moe yönetiminde 5 maçta 4 puan toplayan Kayserispor'un fikstürde iç saha avantajı bulunuyor. Kayseri ekibi sırasıyla Fenerbahçe, Gaziantep FK (D), Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Alanyaspor (D), Konyaspor oynayacak.

HATTIN ÜZERİ DE KRİTİK

Ligde 25 puanla 15. sırada yer alan Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin sonrası büyük bir düşüş yaşıyor. Son 6 maçta gol 8 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği de ateş hattının hemen üzerinde yer alıyor. Ankara ekibinin kalan maçları sırasıyla şu şekilde: Başakşehir (D), Galatasaray, Kocaelispor, Fatih Karagümrük (D), Kasımpaşa, Trabzonspor (D).

Son 3 haftada aldığı Eyüpspor ve Kayserispor galibiyetleriyle küme hattından hızla uzaklaşan Kasımpaşa'nın da fikstürü oldukça zorlu. Süper Lig'de 27 puanla 14. sırada yer alan Kasımpaşa, Göztepe (D), Alanyaspor, Başakşehir (D), Kocaelispor, Gençlerbirliği (D) ve Galatasaray ile karşılaşacak.

Ligde 13. sırada yer alan Antalyaspor'un ise 28 puanı bulunuyor. Akdeniz ekibi, 5 hafta sonra galibiyet alarak nefes aldı. Antalya ekibinin kalan maçları ise şu şekilde: Beşiktaş (D), Konyaspor, Göztepe (D), Alanyaspor, Galatasaray (D), Kocaelispor.