Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyururken son maçının ardından kariyerinde yeni bir adım atacak. Globo'da yer alan habere göre Love, Retro'nun 28 Mart Cumartesi günü sahasında Ceara'ya karşı oynayacağı maçta son kez sahaya çıkacak. Haberde, Love'ın bu maçın ardından takımda yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağı belirtildi.

SÜPER LİG’DE GOL KRALI OLMUŞTU

2016-17 sezonunda Alanyaspor forması ile 23 gol atan Love, o dönemde Cenk Tosun (20 gol) ve Samuel Eto'o (18 gol) gibi yıldızları geride bırakarak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. olan Brezilyalı golcü, Süper Lig'de Beşiktaş forması da giydi.

Vagner Love, kariyeri boyunca 850 maça çıkarken 372 gol ve 124 asist kaydetti.